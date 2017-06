Zmiany w prawie nie budzą entuzjazmu specjalistów kadr i płac. Wsparcie narzędziowe i wiedza potrzebne

Kadrowe kontrowersje

Najwięcej kontrowersji wzbudził pomysł oskładkowania umów o dzieło. Aż 56 proc. respondentów uznało zmianę za niekorzystną, argumentując ocenę zwiększeniem kosztów pracodawcy, a nawet ograniczaniem praw twórców.

Zmiany w zakresie rozliczania kwoty wolnej od podatku uzależnionej od poziomu dochodów zostały uznane za niekorzystne w niemal 20 proc. przypadków. Zmiany w ustawie emerytalnej włącznie z zapisami dotyczącymi ochrony przedemerytalnej 1/3 respondentów ocenia negatywnie, widząc w nich zagrożenie dla biznesu. Entuzjazmu nie budzą przepisy o powoływaniu do służby przygotowawczej i terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie przez zatrudnionych pracowników – 39 proc. respondentów ocenia tę zmianę negatywnie. Podobne emocje budzi wśród 37 proc. ankietowanych wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej i ewidencja czasu pracy zleceniobiorców. Konieczność dodatkowej kontroli zleceniobiorców jest identyfikowane jako biurokracja i dodatkowe obowiązki, które wpływają na podnoszenie kosztów pracy.

Niedoinformowanie i potrzeba wsparcia

Duży odsetek ankietowanych ocenia wszystkie zmiany w prawie neutralnie. Większość – aż 88 proc. – twierdzi, że jest przygotowanych do zmian prawnych i działa zgodnie z przepisami. Stoi to w kontraście do poczucia pewności, bezpieczeństwa względem zmian prawnych, ponieważ 4 na 10 specjalistów ds. kadr i płac czuje się niedoinformowanych w zakresie tych zmian. Z tego względu fachowcy szukają informacji na własną rękę. Głównym źródłem wiedzy dla specjalistów nie są informacje dostępne w Internecie: media branżowe – 74 proc. oraz internetowe społeczności zawodowe – 44 proc. Szkolenia branżowe są głównym źródłem wiedzy profesjonalnej dla 51 proc. zawodowców.

Przeprowadzone przez nas badania potwierdzają, że częste zmiany prawne wprowadzają niepewność i silną potrzebę szkoleń osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach. W codziennym życiu specjalistów HR ważną rolę odgrywa technologia wspierająca prace, dlatego tak ważne jest, aby systemy kadrowo-płacowe były na bieżąco automatycznie aktualizowane do zmieniających się przepisów, co daje poczucie bezpieczeństwa, pewności – podkreśla Piotr Ciski, dyrektor zarządzający Sage w Polsce.

Codzienne zmagania – najtrudniejsze tematy

Pośród kwestii sprawiających obecnie największą trudność kadrowcy wskazują sprawozdawczość zewnętrzną – 38 proc. Podobne wątpliwości dotyczą ewidencji czasu pracy, który sprawia kłopot 1/3 respondentów. Czwarta część badanych uważa, że najtrudniejsze są rozrachunki z ZUS, rozliczanie wynagrodzeń obcokrajowców oraz integracja obiegu informacji pomiędzy systemami informatycznymi.

Zadbanie o dostosowanie narzędzi i zaplecza służb kadrowych leży w interesie przedsiębiorców. Mnożenie czynności kadrowych przy dokonanych zmianach prawnych przysparza więcej pracy, a w kontekście wymagającego rynku pracownika – osłabia służby kadrowe i pozycję przedsiębiorstwa. Jedna trzecia ankietowanych specjalistów widzi potrzebę zatrudnienia dodatkowych osób w dziale kadrowym, zaś niemal czterdzieści procent z nich chętnie zaktualizowałoby lub dokupiło narzędzia wspierające pracę – dodaje Piotr Ciski.

